Saiba onde encontrar o 3º melhor leite condensado recomendado por especialistas

A Qualitá conquistou a terceira posição no teste do Paladar, que avaliou as melhores marcas de leite condensado disponíveis no mercado. O produto se destacou pela excelente textura e desempenho no famoso brigadeiro, aspectos cruciais na avaliação.

Conforme destacado no site oficial da marca, este leite condensado está disponível nas prateleiras das lojas Pão de Açúcar e Extra Mercado em todo o Brasil. Além disso, também é possível encontrá-lo em aplicativos como Mercado Livre, iFood e Rappi.

No teste, que contou com a participação de cinco confeiteiros para avaliar oito marcas de leite condensado, a Qualitá ficou atrás apenas da Italac (2ª) e Itambé (1ª), garantindo assim seu lugar no pódio. Saiba mais detalhes.

Receita de brigadeiro

E se você ficou com vontade de um docinho, a chef Cris Muratori compartilhou a receita do brigadeiro, com as medidas corretas dos ingredientes. Veja a receita completa aqui.