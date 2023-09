Saiba onde experimentar os pratos dos shows culinários da Netflix na vida real

Quem não gosta de um reality culinário, não é mesmo? O difícil é acompanhar os preparos e ficar com água na boca, sem poder experimentar tudo.

Foi pensando nisso que a Netflix lançou o Netflix Bites, restaurante pop up que tem no seu cardápio algumas das criações gastronômicas que vemos em seus programas do streaming, bem no estilo screen-to-table — ou seja, da tela para a sua mesa.

O restaurante pop-up fica perto da sede da gigante do streaming, em Los Angeles, e é necessário fazer reserva. Confira mais informações na matéria do Gabriel Assumpção para o Paladar.