Saiba onde experimentar um autêntico rodízio português em São Paulo

A Tasca do Brooklin, unidade da Quinta do Olivardo em São Paulo, anunciou uma novidade para 2024 e passará a oferecer rodízio português todos os fins de semana e feriados, por R$ 189.

Desde as entradas, os sabores autênticos de Portugal já começam a se revelar, com o clássico Pão Português, Bolo do Caco, Croquete de Picanha, Bolinho de Bacalhau, Punheta e a tradicional Alheira. Sem contar com os antepastos, Patê de Sardinha Portuguesa e Patê de Bacalhau.

As estrelas, também chamadas de pratos principais, trazem especialidades como a suculenta Parmegiana de Mignon, Bacalhau as Gambas, Bacalhau Gomes de Sá, além do Bacalhau à Moda da Tasca.

As sobremesas encerram o rodízio com Pastel de Nata, Pastel de Santa Clara, Quindim Coimbra e a clássica Rabanada. Para quem preferir, o restaurante também oferece opões à la carte.

Onde: Quinta do Olivardo Tasca do Brooklin – São Paulo. Endereço: Rua Arizona, 1.485, Brooklin. O rodízio funciona aos sábados, das 11h às 22h – domingos e feriados, das 11h às 17h.