Saiba onde fica o novo Sal Gastronomia, restaurante do chef Henrique Fogaça

O chef Henrique Fogaça inaugurou a nova unidade do seu restaurante, Sal Gastronomia, na última segunda-feira, 26. A partir de agora este será o novo endereço da cozinha do chef, que fechou as portas do estabelecimento que antes ficava localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo (SP).

A mudança de local ocorre após 18 anos da primeira inauguração do restaurante, que desembarca na região dos Jardins, na zona oeste da cidade. O novo endereço do Sal Gastronomia fica na R. Bela Cintra, 1958 - São Paulo - SP. 11 3554.4460.

Em entrevista à Band, ele contou que a decisão da mudança foi motivada pela necessidade de ter uma casa maior e localizada no circuito dos Jardins, que abriga mais restaurantes de chefs renomados.

Além disso, Fogaça explicou que tem identificação com o bairro. “É o lugar onde morei quando me mudei do interior para São Paulo. Morei nas ruas Padre João Manoel e Peixoto Gomide. Há mais de 20 anos que me sinto muito acolhido nos Jardins. Ou seja, é o lugar ideal para dar continuidade a essa mudança do Sal Gastronomia”, afirmou.