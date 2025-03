Saiba onde foi criado o bife à parmegiana

Quem não conhece o famoso bife à parmegiana? O filé empanado e frito, embalado por uma camada de molho de tomate acompanhada de queijo derretido é um dos elementos culinários tradicionais da cozinha brasileira.

Por mais que pareça um típico italiano, o prato, na verdade, é bem brasileiro. A mente que criou o tradicionalíssimo ainda é um mistério, mas esse paulistano de origem possui uma conexão direta com a Itália.

Ele é uma mistura entre a cotoletta alla milanese (carne suína à milanesa, de Milão) e a parmigiana de melanzane (berinjela à parmegiana, do sul da Itália), resultando em uma das receitas mais cativantes dos restaurantes. Hoje em dia, ela possui várias versões, seja com frango, porco e até berinjela para os veganos.

Parmegiana Foto: Odu Mazza/ Adobe Stock

Melhores lugares para pedir parmegiana

E caso você tenha ficado com vontade de experimentar uma boa parmegiana em São Paulo, o Paladar preparou uma seleção especial de lugares que podem oferecer um prato de qualidade e pronto para surpreender. Veja a matéria completa aqui.

Como fazer bife à parmegiana tradicional

Mas se você preferir, pode fazer uma receita prática de bife à parmegiana em casa. Ela tem um modo de preparo fácil e rápido, sendo uma opção certeira para quem gosta de algo simples para acompanhar as refeições. Veja a receita completa aqui.

Bife ncho Foto: carolaraujo - stock.adobe.com/Adobe stock

Melhor bife ancho

Para garantir que você possa ter uma receita de qualidade e com excelência no sabor, você pode conferir qual foi a marca de bife ancho que conquistou o Selo Paladar, se tornando a melhor do mercado. Em um teste às cegas, especialistas avaliaram as amostras com base em critérios rigorosos. Veja a matéria completa aqui.