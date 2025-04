Saiba onde provar a pizza baiana inédita criada por Rodrigo Oliveira

O menu de pizzas em São Paulo acaba de ganhar uma novidade bem autoral e cheia de referências da cozinha brasileira. Em uma parceria extravagante, Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e o time do Bráz Elettrica criaram a “Baianinha”.

Novidade no menu

O resultado dessa união foi uma pizza que leva típicos brasileiros, como coalho, requeijão do norte, coentro, manjericão, pimenta de cheiro, azeite, picles de abóbora e carne de fumeiro, tradicional da Bahia e feita com carne suína.

De acordo com a matéria de Luigi di Fiore, do Paladar, a pizza ainda leva um blend de azeites que foi elaborado junto com o time da Bráz. Nessa combinação de sabores, azeite de dendê, azeite de oliva e licuri são misturados para resultar nesse acentuador.

A novidade começa a ser oferecida nesta segunda-feira, 7 e ficará disponível na Bráz Elettrica de Pinheiros por dois meses. Essa receita com Rodrigo Oliveira faz parte da ação ‘Elettrica&Co.’, que irá convidar diferentes chefs brasileiros para inovarem nas pizzas.

Onde: Rua dos Pinheiros, 220, Pinheiros. Data: de 7 de abril a 7 de junho. Horário: domingo a quinta-feira das 18h à 00h, sexta-feira e sábado das 18h às 02h. Instagram: @brazelettrica.

