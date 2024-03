Saiba onde tomar o melhor pingado de São Paulo

Seja durante a semana ou um café da manhã mais nutritivo no domingo, o pingado é sempre lembrado. A bebida, que é a mistura desigual de café com leite, é uma das instituições das padarias de São Paulo para tomar ali, no balcão mesmo, geralmente acompanhada de um pão na chapa.

Em busca de encontrar o melhor pingado de São Paulo, o Paladar passou a ir em padarias conhecidas da cidade que sirvam o pingado como deve ser: com alguns pingos de leite, no copo americano ou na xícara mais longa, e que é chamado de pingado.

Após passar por 9 locais, um dos melhores pingados foi encontrado na Padaria Paris. A casa, que fica no Jardim França, oferece três opções de pingado em seu cardápio: o pingadão, o pingado e o pingadinho.Mas, vale a pena pedir a versão maior, pois a casa faz um pingado com sabor equilibrado e que sequer precisa ser adoçado.

A Padaria Paris fica localizada na R. Vaz Muniz, 776, Água Fria. 2203-1755. 6h/23h.

