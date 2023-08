Saiba quais cidades brasileiras o Guia Michelin vai visitar

Quais serão as cidades brasileiras que terão Guia Michelin de volta? Foto: Guillermo Llamos

Após suspender as seleções de restaurantes no fim de 2020, o Guia Michelin está de volta ao Brasil. As atividades serão retomadas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada.

O Guia Michelin foi lançado pela primeira vez em 1900. Originalmente, sua ideia era fornecer informações úteis para motoristas, como dicas sobre manutenção de carros, postos de gasolinas e mecânicos, e até mesmo acomodação em hotéis. Com o passar dos anos, o guia teve uma evolução e passou a avaliar restaurantes, dando estrelas com base na qualidade da comida e do serviço.

O retorno das atividades do guia no Brasil conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio das Secretarias de Turismo. Para conferir todos os detalhes sobre o retorno, confira a matéria do Paladar.