O Gosto de Agosto: Festival em Saquarema tem gastronomia, shows e feiras. Foto: Cris Berger

O Festival “O Gosto de Agosto”, realizado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, começou na última terça-feira (1º) e conta com atrações gastronômicas, shows, workshops e feiras.

A 16ª edição ocorre até dia 10 de setembro e procura melhorar o contato de turistas e moradores com diferentes culinárias.

O evento terá a participação de 24 bares e restaurantes, além de muita cerveja estilo Pilsner, da Wave Beer. Os restaurantes irão proporcionar ao cliente o contato com diferentes culturas, entre elas a italiana, portuguesa, nordestina, contemporânea e outras, principalmente a local.

Os menus tem preços populares, com entradas de R$ 15, pratos de R$ 25 e sobremesas de R$ 10.

Todos os restaurantes participantes terão banner do evento, mas você já pode ficar por dentro por aqui. Confira: reia Risoteria, Armazém 1620, Beach Pub Beer, Botelhos Burguer, Casa da Praia, Casa Rosário, El Jefe, Esquina da Praia, Facile Café & Cia, Hedon Bistrô, João e Maria Quiosque, La Onda, Le Bistrô, Little Jack, Meu Iaiá Meu Ioiô, Nova Alegrense, OutBêco, Perfetto, Pérola da Lagoa, Restaurante Caiçara, Restaurante Estrela do Mar, Rico Pizzas, Viver Pousadas e Saquasuco.