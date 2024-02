Saiba quais são as 3 melhores cervejas sem glúten do mercado, de acordo com especialistas

A matéria de Danielle Nagase revela mais um dos testes do Paladar de 2023, que elegeu as três melhores cervejas sem glúten do mercado: Motriz - Bierinbox (3º), Michelob Ultra (2º) e Farrapos Sem Glúten - Pilsen (1º).

A avaliação aconteceu em conjunto com especialistas no assunto, que se basearam em critérios específicos para classificar as opções disponíveis aos consumidores. Leia o conteúdo completo para descobrir detalhes.

Motriz - Bierinbox (3º)

Além do aroma de malte e amargor leve, a terceira colocada destacou-se por ser refrescante no paladar. No entanto, perdeu pontos ao apresentar sinais de oxidação.

Michelob Ultra (2º)

PUBLICIDADE

Apesar dos jurados não identificarem personalidade na bebida, a 2ª colocada destacou-se no pódio pelo sabor característico leve, aroma frutado, alta carbonatação e corpo baixo.

Farrapso Sem Glúten -Pilsen (1º)

Ao identificar amargor equilibrado, aroma evidente e sutil, além de boa carbonatação e corpo, os especialistas elegeram a número um. Os jurados concordaram que é uma cerveja ‘’gostosa de beber’'.