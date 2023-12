Saiba quais são os melhores panetones e chocotones de 2023 por até R$ 50

Por meio de uma degustação às cegas do Paladar, um júri especializado experimentou 50 amostras de panetones e chocotones e elegeu um ranking com os melhores do mercado. Assim, foi possível separar as opções que custam até R$ 50, mas não deixam de lado a qualidade.

Panetones

1. Bauducco: Apesar de ser bastante bastante conhecido, não deixa de estar ser um gasto valendo o custo-benefício. Por R$ 43,99 você vai contar quase um quilo de panetone (908g) e ainda saborear uma massa levinha recheada de frutas cristalizadas;

2. Ofner: Entre os destaques da marca, entre as melhores do mercado, o panetone com 500g e pelo valor de R$ 49,90 vai oferecer densidade e umidade na massa, agradando aos paladares;

3. Panco: O preço baixo é o que primeiro chama a atenção no produto, mas os 400g por R$ 17,99 foram avaliados pelo júri como ‘’afetivo e com ótimo custo-benefício’', entrando para a lista.

PUBLICIDADE

Chocotones

1. Santa Luzia: Pode ser uma ótima escolha para presentar alguém, já que a embalagem também é linda. Agora, sobre o produto, dispõe de 500g e um sabor ‘’delicioso’', que contém doçura na medida certa.

2. Cacau Show: É um dos mais conhecidos do mercado e foi aprovado ao ser visualmente bonito e ainda ter recheio de gostas de chocolate entre os 500g, por apenas R$ 42,90.

3. Visconti: O chocotone Visconti foi avaliado como alto e bem estruturado, quando falamos de preço e quantidade, já que 750 g saem por R$ 29,99.

Você também pode conferir a lista completa dos melhores panetones e chocotones por até R$ 50, além de poder ficar por dentro de mais detalhes da avaliação às cegas do júri especializado, lendo aqui a matéria escrita por Felipe de Paula, que faz parte do Paladar.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Está em dúvida do que servir na mesa das festas de final de ano? Você pode conferir um caderno de receitas do Paladar, testadas e aprovadas, clicando aqui.