Saiba quais são os melhores restaurantes de Recife para comer cartola de acordo com o TasteAtlas

Entre as deliciosas sobremesas originadas no Brasil está a cartola. Típica da região nordestina, leva uma mistura básica, mas incomum, de queijo e banana, além de contar com o toque especial da canela na finalização, e alguns lugares em específico se destacam por oferecer as melhores versões do doce.

Dois deles, inclusive, foram contemplados pela lista internacional TasteAtlas, e estão localizados em Recife, Pernambuco, Estado onde nasceu a iguaria açucarada. São eles Restaurante Leite e Restaurante Tio Pepe - que também oferece um dos melhores bolos de rolo da região.

Os estabelecimentos citados dividem espaço com outros sete eleitos os melhores da cidade que, por sua vez, está entre os 100 melhores destinos gastronômicos do mundo, segundo o ranking, que também contemplou São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é uma plataforma online utilizada por usuários espalhados pelo mundo inteiro para registrar suas experiências gastronômicas - amadoras, e não profissionais - por meio de descrições e atribuições de notas que vão de 0,5 a 5. A média da avaliação é então calculada, e os resultados, divulgados por meio dos rankings.