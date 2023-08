Saiba quais são os pratos favoritos de Demi Lovato

Um sucesso desde que estreou como atriz nos seriados e filmes infanto-juvenis da Disney, Demi Lovato construiu uma carreira promissora como cantora, sendo um dos nomes mais relevantes do pop na última década. A artista já teve problemas com distúrbios alimentares e costuma ser aberta ao falar de sua relação com a comida, que hoje em dia está mais saudável.

O canal Elite Daily coletou informações sobre o que Demi costuma comer em sua rotina e constatou que os alimentos são simples e podem ser encontrados na dispensa ou na geladeira de qualquer pessoa.

De manhã, ela costuma tomar uma xícara de café antes de ir se exercitar na academia. Depois do treino, seu café da manhã é uma porção de frutas com nozes e kefir (leite fermentado), ou, então, uma segunda opção: panquecas feitas com clara de ovo e aveia cobertas com xarope de maçã.

Em entrevista à Fitness Magazine por volta de 2015, a estrela explicou que comer em turnê era difícil, mas para ter certeza de equilibrar o delicioso com o nutritivo, uma de suas refeições favoritas era um taco recheado com peru, espinafre, alface, queijo vegano e molho picante.

Como aperitivo, a cantora gosta de comer picles em conserva e, como guloseima, uma mistura de chocolate amargo com manteiga de caju, que sacia sua vontade de comer doces e é um ótimo método de evitar alimentos processados e açúcares refinados.

Em setembro deste ano, Demi Lovato retornará ao Brasil para se apresentar no festival The Town, que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Seu nome está entre as atrações mais aguardadas, ao lado de Esperanza Spalding, Foo Fighters, Post Malone, Kim Petras, Bruno Mars e muitos outros artistas.