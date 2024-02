Saiba quais são os restaurantes Michelin ao redor do mundo que Taylor Swift frequenta

Os restaurantes Michelin são um verdadeiro sucesso e atraem um grande público que gosta de apreciar uma boa comida, entre eles, muitos famosos.

A cantora Taylor Swift é uma dessas pessoas e tem os seus restaurantes favoritos espalhados pelo mundo, a maioria fica em Nova York, uma das cidades preferidas da artista.

Swift sempre é vista acompanhado das amigas e a cada noite livre leva uma delas para um desses restaurantes. A seguir, confira os 5 locais ao redor do mundo aprovados por Taylor Swift no Guia Michelin:

Casa Cipriani New York (NY)

O Battery Maritime Building de Lower Manhattan, um terminal de balsas de 1906 em estilo Beaux-Arts ornamentado, é o local da Casa Cipriani, um clube de membros e hotel boutique de luxo com lendários restauradores italianos.

Emilio’s Ballato (NY)

Esse restaurante oferece a cada hóspede uma recepção personalizada e uma experiência ítalo-americana. O cardápio é repleto de massas clássicas como cacio e pepe romano, temperado com pecorino picante e fresco.

Il Buco Alimentari e Vineria (NY)

Um clássico restaurante italiano, o Il Buco Alimentari e Vineria traz o conforto em forma de estabelecimento, com uma área de jantar rústica e aconchegante nos fundos. Traz opções de pizzas, espaguetes, entre outros pratos típicos italianos.

Lucali (Miami)

Embora esteja localizado na ensolarada South Beach, o Lucali traz uma certa rusticidade que lembra sua localidade original do Brooklyn (que Taylor Swift também já visitou). O forno de tijolos a lenha confirma esse ar rústico e faz pizzas deliciosas.

Nobu London Old Park Lane (Londres)

Existem agora restaurantes Nobu que se estendem de Dallas a Dubai e até mesmo no Brasil, mas este foi o primeiro da Europa quando foi inaugurado em 1997. O famoso restaurante oferece os tradicionais pratos japoneses, como sushis, e frutos do mar no geral.