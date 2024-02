Saiba quais são os vinhos mais caros do mundo

Bebida alcoólica à base de uva, o vinho é quase tão antigo e famoso quanto a cerveja, o que é uma das razões para haver, hoje, tantas versões voltadas aos mais diferentes gostos, como espumantes, rosés, tintos, entre outros, fora suas respectivas subdivisões.

Familiarizadas ou não com a bebida, é muito provável que a maioria das pessoas saiba que vinhos possuem diferentes faixas de valores, e isso não depende somente do nível de qualidade - embora esteja, sim, atrelado -, mas de uma série de outros fatores que abrangem as circunstâncias sob as quais os rótulos foram produzidos.

É por esse motivo que uma garrafa de tinto pode custar R$ 30 no mercado, enquanto outras da mesma categoria são disputadas em leilões por valores muito altos. Cinco deles foram avaliados entre um e quatro milhões de reais, compondo uma lista dos vinhos mais caros da História. Conheça-os:

Petrus 2000

O rótulo francês se destaca por pertencer a um lote enviado à Estação Espacial Internacional, passando por 14 meses no espaço, se encontra na casa de leilões Christie’s e está avaliado em 830.000 euros (o que equivale a aproximadamente R$ 4.491.140,00 de acordo com a cotação atual).

Domaine de la Romanée-Conti 1945

De acordo com a Revista Adega, o rótulo pertencente à safra de 1945 já atingiu o preço exorbitante de 482.000 euros (R$ 2.608.110,00, aproximadamente), e teve sua venda realizada por uma das mais antigas e renomadas casas de leilão de luxo, a Sotheby’s, localizada em Nova Iorque (EUA).

Screaming Eagle 1992

Durante 18 anos, esse cabernet-sauvignon ocupou a posição de vinho mais caro do mundo e foi arrematado por 424.000 euros (o que hoje vale cerca de R$ 2.294.270,00) em um leilão beneficente.

Champagne Heidsieck & Monopole C° 1907

A bebida foi encontrada em 1998 após a descoberta do naufrágio do navio sueco Jönköping, que afundou no ano de 1916. Dentro do que sobrou da embarcação foram encontradas caixas intactas de madeira que conservaram perfeitamente 2.400 unidades do rótulo. Uma delas foi comprada por 224.000 euros (R$ 1.212,070,00, aproximadamente).

Château Cheval Blanc 1947

Pertencente a uma das melhores safras do château, o Cheval Blanc de 6 litros foi vendido em 2010 em Genebra por um leião organizado pela Christie’s, pelo valor de 223.967 euros (cerca de R$ 1.211.890,00).