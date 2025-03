Saiba quais serão os vinhos servidos no Oscar

Neste domingo, 2, será realizada a cerimônia do Oscar e, no Brasil, a torcida é para o filme Ainda Estou Aqui e para a atriz indicada Fernanda Torres. Em eventos assim, as bebidas servidas são destaques, e os vinhos em especial chamam atenção.

Na noite especial, no Dolby Theatre, serão servidos cinco rótulos ligados ao emblemático Château Haut-Brion, um dos cinco únicos premier grand cru classé de Bordeaux, classificação concedida em 1855. Saiba tudo sobre os vinhos escolhidos na coluna Le Vin Filosofia, de Suzana Barelli.

Carta de vinhos

Na carta de vinhos da cerimônia, estará o Le Clarence de Haut-Brion, que é o segundo vinho do Haut-Brion, e o La Clarté de Haut-Brion, branco elaborado com uvas cultivadas tanto no Château Haut-Brion como no Château La Mission Haut-Brion.

Nas taças

Também estarão nas taças dos convidados outros três vinhos da vinícola Domaine Clarence Dillon, com a marca Clarendelle: o tinto, o branco e o de sobremesa (Amberwine).

A Clarendelle pertence aos herdeiros de Clarence Dillon, que comprou o Haut-Brion em 1935. É a terceira vez que a Haut-Brion coloca os seus vinhos na cerimonia de premiação.

Em relação a todos os cinco rótulos, a Academia do Oscar divulgou apenas que as garrafas estarão presentes no evento, mas não revelou se todos estarão disponíveis para as pessoas convidadas.