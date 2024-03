Saiba quais vinícolas do Sul do Brasil oferecem hospedagens premium

Todo ano acontece no Sul do Brasil a época de vindima, quando os parreirais ficam fartos de uvas maduras e é realizada a colheita para a produção de vinho.

A festa atrai pessoas de todo o Brasil e as vinícolas da região aproveitam o momento para atingir o ápice do enoturismo, oferecendo diferentes e criativas atividades para os visitantes, que podem incluir desde visitas com degustações até hospedagens em pousadas e hotéis.

Entre as possibilidades de hospedagem, o Estadão separou duas vinícolas que oferecem o serviço de forma premium e que você precisa conhecer, confira:

Bom Retiro (SC): Vinícola Thera

Essa vinícola fica em uma das áreas mais frias da região Sul e produz vinhos de altitude elegantes, com uvas chardonnay e pinot noir. Além da degustação no passeio guiado, a propriedade tem locais belíssimos para a realização de piqueniques ao pôr do sol com vista para os vinhedos, que custam a partir de R$ 380 para duas pessoas.

Além da vinícola e do wine bar, a Thera conta ainda com a Pousada Fazenda Bom Retiro, que tem 18 quartos com lareira, piso aquecido e banheira. As diárias custam a partir de R$ 970.

Nova Roma do Sul (RS): Casacorba

A vinícola movimenta a região de Nova Roma do Sul com sua produção de vinhos, espumantes, destilados e azeite de oliva. Entre as atrações estão o wine bar, o restaurante e sete cabanas que fazem parte da Villa Casacorba, vizinha a um lago.

A experiência completa, com visita à vinícola, à destilaria, ao lagar de azeite e degustação de seis produtos, custa R$ 250 por pessoa. As hospedagens nas cabanas saem a partir de R$ 1.550 a diária.

Para conhecer mais opções de vinícolas localizadas no Sul do Brasil e saber mais sobre enoturismo