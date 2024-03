Confira vinícolas no Sul do Brasil com atividades por menos de R$ 400

A temporada de verão é agitada no Sul do Brasil, pois nesse período acontece a época de vindima, quando os parreirais ficam fartos de uvas maduras e a colheita é celebrada.

Muitas vinícolas da região aproveitam desse momento para atrair turistas do país inteiro e esses primeiros meses do ano são vistos como o ápice do enoturismo, com diferentes e criativas experiências para os visitantes.

Embora a estação traga uma série de atividades especiais, as vinícolas permanecem com as atividades o ano inteiro, e que podem incluir desde visitas com degustações até piqueniques e almoços harmonizados.

Entre as diversas vinícolas da região, o Estadão selecionou duas com atividades de destaque e que oferecem uma experiência enoturística memorável por até R$ 400.

Bom Retiro (SC): Vinícola Thera

PUBLICIDADE

Essa vinícola fica localizada em uma das partes mais frias do Brasil e apresenta um cenário único para quem busca paisagens de montanha. Na área da produção, são feitos vinhos de altitude elegantes, com uvas chardonnay e pinot noir, que são servidos durante degustações guiadas. O local ainda sugere um piquenique ao pôr do sol com vista para os vinhedos. Essa experiência sai em torno de R$ 380 para duas pessoas.

Farroupilha (RS): Monte Astral

Uma vinícola que tem a filosofia da biodinâmica e produz vinhos com intervenção mínima, respeitando os ciclos naturais. Além do passeio guiado, que inclui degustação e visita à área de produção, é possível almoçar no restaurante Ostara, com vista para o lago. O menu, dividido em etapas, custa entre R$ 260 e R$ 350, com harmonização.

Para descobrir mais vinícolas da região Sul e o valor de suas atividades, leia a matéria completa.