Saiba qual colocação o restaurante A Casa do Porco conquistou no 50 Best

A Casa do Porco conquistou a 4ª posição no ranking 50 Best Latin America, que destaca os melhores restaurantes da América Latina. A premiação ocorreu nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, marcando a primeira vez que o Brasil sediou o evento, o que é um passo significativo para solidificar o país como um destino de turismo gastronômico.

Este ano, o restaurante peruano Maido conquistou o título de melhor restaurante da América Latina, seguido pelo colombiano El Chato e pelo argentino Don Julio, que ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. No entanto, a Casa do Porco brilhou como o restaurante brasileiro mais bem colocado na lista.

Além disso, outros sete restaurantes brasileiros foram reconhecidos no ranking, incluindo o carioca Lasai, o paulistano Metzi, o carioca Oteque, o paulistano Nelita, o paulistano Evvai, o paulistano Maní e o curitibano Manu. No entanto, alguns restaurantes veteranos, como Charco e D.O.M., caíram em suas posições em relação ao ano anterior.

Além da conquista no ranking, Janaína Rueda, conhecida como Dona Onça, que lidera A Casa do Porco, recebeu um dos sete prêmios especiais da noite, sendo reconhecida como a melhor chef mulher da América Latina. Outros prêmios especiais incluíram o Icon Award para a chef argentina Dolli Irigoyen e o Chef’s Choice para o restaurante Cordero, do chef Issam Koteich.