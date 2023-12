Saiba qual é a 2ª melhor cerveja puro malte do mercado

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais populares do Brasil e, durante os últimos anos, passou por mudanças, sendo possível encontrar atualmente várias marcas e estilos do produto, como por exemplo, o puro malte.

Por isso, o Paladar realizou um teste com 13 marcas de cerveja puro malte vendidas nas redes de supermercado e avaliou com a ajuda de jurados convidados qual é a melhor cerveja, levando em conta características como cor, estabilidade de espuma, brilho, aroma e sabor.

Para os especialistas, a marca Amstel ficou em segundo lugar no ranking. A cerveja apresentou notas aparentes de malte e nota floral de lúpulo bem presente. Uma bebida com leve oxidação, sabor equilibrado que remete a pão. Amargor presente, delicado e muito agradável, de acordo com os jurados.

Para saber a posição de todas as 13 cervejas puro malte no ranking, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.