Saiba qual é a 3° melhor marca de gin do mercado, segundo especialistas

O gin se tornou uma das bebidas favoritas quando se trata de preparo de drinques. São muitos os coquetéis preparados com a bebida e algumas das marcas espalhadas pelo mundo já têm mais de 200 anos.

Pensando em como o gin passou a ser apreciado pelos brasileiros, o Paladar convidou especialistas para escolherem as melhores marcas da bebida disponíveis no mercado.

O jurados degustaram onze marcas de gin, com rótulos importados e nacionais, limitados à faixa de preço entre R$ 35 e R$ 130.

Dessas marcas, foi criado um top 3 com as melhores bebidas. O gin Arapuru aparece em terceiro lugar e se destacou pela presença de botânicos como coentro, angélica, mexerica, limão-cravo, caju, imbiriba, puxuri, pacová, louro, aroeira e hibisco. Segundo os jurados, a bebida apresenta bom aroma e bom paladar (R$ 119,00, a garrafa com 750 ml).

Para saber o primeiro e o segundo lugar das melhores marcas de gin, leia a matéria completa.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.