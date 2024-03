Saiba qual é o melhor azeite brasileiro para temperar o seu bacalhau

Com poucos dias de distância para o início da Páscoa, é comum que muitos estejam se programando para montar o cardápio de celebração. E se você é um dos que seguem a tradição religiosa, provavelmente a aposta do almoço da Sexta-Feira Santa seja o clássico bacalhau.

Para ter uma boa refeição, não apenas a escolha da peça do peixe é importante para o prato, mas os outros componentes também, ainda mais quando o assunto é azeite, um dos ingredientes que acompanha a receita tradicional e confere muito sabor.

Entre tantas marcas de azeite disponíveis no mercado, escolher uma que ofereça qualidade por um preço justo pode ser um desafio e tanto, e, pensando nisso, o Paladar elaborou mais um teste, contando com a participação dos especialistas Ana Beloto, azeitóloga e autora do livro Azeite-se; Sandro Marques, azeitólogo e criador do perfil Um litro de azeite; e Paula Brauen, restauranteur e sócia do Just a Bite.

O júri da edição provou às cegas amostras de 11 das marcas nacionais mais populares do mercado, avaliando-as em aroma, frescor, nível de picância, corpo e sabor. O selo responsável por alcançar os maiores destaques desses critérios foi o Sabiá. O produto é fresco, tem aroma levemente amendoado com sabor e picância suaves.

O teste completo com a avaliação das demais marcas pode ser conferido através da matéria ‘Qual é o melhor azeite brasileiro?’, por Chris Campos, disponível aqui.