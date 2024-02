Saiba qual é o melhor creme de leite para a macarronada de domingo

O macarrão é um dos pratos de origem italiana que fazem parte da alimentação dos brasileiros. Isso tanto é verdade que, para algumas famílias, é tradição fazer uma macarronada aos domingos. A iguaria é bem quista não apenas pelo seu sabor, mas também pela sua versatilidade, permitindo vários molhos diferentes de acompanhamento.

A massa, que pode ter os mais diversos formatos, não precisa levar apenas molho de tomate, mas pode ser servida com pesto, carne e, entre outras possibilidades, molhos cremosos que têm creme de leite na composição. Se você busca variar um pouco o cardápio do seu almoço de amanhã, pode conferir boas sugestões do que fazer por meio da matéria ‘Nem toda massa combina com todos os molhos. Veja como combiná-los’, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Caso tenha optado pelas receitas de molho cremoso, um fator muito importante para ter o melhor resultado possível é escolher um bom creme de leite, e o teste do Paladar, feito por meio de avaliações com especialistas, pode ajudar nessa etapa.

Em agosto de 2023, a chef de cozinha, Tássia Magalhães Coelho; o chef Douglas Benatti, da Enosteria; a gerente de marketing Luiza Pompeu; Mariana Gorski, sócia da Confeitaria Dama; e o chef de cozinha Marcelo Martino de Almeida se reuniram para testar às cegas 10 das principais marcas do produto à venda, levando em consideração aparência, sabor e consistência.

Após a degustação de cada uma das amostras, os jurados apontaram para o creme de leite da marca Parmalat como o melhor por ter um sabor que muito se aproxima da versão artesanal, com toque suave - mas ainda presente - de leite e uma consistência muito equilibrada, tornando-o ideal para os mais diversos preparos, inclusive a macarronada.

PUBLICIDADE

O ranking completo com as demais marcas do creme de leite e suas respectivas avaliações podem ser conferidos na matéria ‘Qual é o melhor creme de leite?’, por Chris Campos, disponível aqui.