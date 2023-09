Saiba qual é o segundo melhor caldo de carne do mercado de acordo com especialistas

Obtido através do cozimento de ossos bovinos com a adição de vegetais e especiarias, o caldo de carne é essencial para atribuir sabor em certos pratos. Seu preparo é fácil, mas exige uma boa quantidade de tempo e paciência de quem se dispõe a ter o produto caseiro. Para se ter uma noção básica, dois litros e meio de um bom caldo levam cerca de cinco horas de cocção, levando em consideração apenas um quilo de osso.

Felizmente, a indústria alimentícia apresenta algumas soluções para quem não abre mão de uma comida saborosa e precisa de praticidade na cozinha. Disponível em tabletes, em pó ou em versão líquida, os caldos de carne industrializados estão à venda na maior parte dos mercados brasileiros por preços muito acessíveis e em grande variedade de marcas.

Com o intuito de saber quais marcas oferecem mais qualidade, o Paladar reuniu um time de jurados especialistas para avaliar o sabor, o aspecto visual e o aroma dos produtos. Ao todo, foram testadas às cegas 13 marcas diferentes, e o júri atribuiu ao segundo lugar o caldo de carne da Davozzi por ser natural, com um baixo teor de sódio e um aroma bem equilibrado, ficando atrás somente da fabricante Swift por conta do sabor “muito suave e sem profundidade”, conforme afirma um dos especialistas.

Receitas testadas e aprovadas

