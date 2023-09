Saiba qual foi o prato que eliminou participante do MasterChef Profissionais no segundo episódio

O segundo episódio da 5ª temporada de MasterChef Profissionais foi ao ar na terça-feira, 26, e um participante foi eliminado após um desafio culinário deixar todos nervosos.

Os cozinheiros que ficaram na berlinda tiveram que preparar receitas doces e salgadas usando o tomate como ingrediente principal. Tarek e Bruna ficaram responsáveis pelos desempenhos mais baixos da noite.

Tarek entregou uma gelatina de tomate feita com água de cebola, que desagradou o paladar dos jurados. Já o prato de Bruna deixou a desejar e a sobremesa estava mal assada e sem graça.

O cozinheiro sírio acabou eliminado do programa. Em entrevista ao Band.com, Tarek disse que entregou os pratos com confiança, mas ficou abalado depois que os chefs experimentaram. “Jamais imaginei que ia sair hoje. Sem dúvida nenhuma eu queria mostrar minha habilidade nas culinárias árabe, francesa e brasileira, mas não tive chance”, contou.

