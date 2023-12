Saiba qual o ingrediente não pode faltar na farofa, segundo especialistas

Agora com as festas de final de ano chegando, ficamos com muitas dúvidas sobre o que servir e como preparar. De qualquer forma, uma coisa é certa: na mesa principal do Natal ou do Ano Novo na reunião em família, a farofa vai estar presente.

Pensando nisso, os chefs Amilcar Azevedo, Gabriel Marques, Uélita Bertani e Marco Aurélio Sena separaram dicas do que pode trazer mais sabor, textura e qualidade ao prato tão típico. Quando questionados sobre o que não pode faltar, logo veio resposta ‘‘manteiga’'.

Isso porque é um ingrediente que, apesar de não parecer, vai ser essencial, principalmente porque pode ser usada em todas as etapas do preparo. Inicialmente, o uso desse ingrediente, por causa da sua gordura, traz umidade para a farofa e também é capaz de ressaltar os sabores de outros elementos do prato.

Além disso, na finalização, o chef Gabriel Marques, por exemplo, deu a dica de uma ‘’ótima saída para dar o toque final a sua farofa’', que seria acrescentar ‘’algumas pontinhas’' de manteiga sem sal, o que também ajuda no brilho do alimento, visualmente falando.

Ainda nesse contexto, você também pode conferir outras dicas para completar ainda mais a sua farofa, com textura e sabor, lendo a matéria completa do Luigi Di Fiore, do Paladar, clicando aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Para o seu final de ano, aposte nas receitas testadas e aprovadas do Paladar, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.