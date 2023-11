Saiba qual país foi eleito o melhor destino gastronômico de 2024

Portugal é o “novo destino campeão” da gastronomia para a La Liste em 2024. A honraria foi recebida por José Avillez, durante uma cerimônia em Paris, na França, na última segunda-feira (20).

O chef também foi eleito com o restaurante melhor classificado no Top 1000 Restaurantes 2024, no ranking da La Liste, conquistando 97.50 pontos para o Belcanto, conforme o jornal Público.

Na mesma noite, o restaurante comandado por ele garantiu uma colocação extraordinária na lista dos The Best Chef Awards, ficando no 33.º lugar.

Entre os mil restaurantes selecionados pelo La Liste, estão ainda outros seis locais portugueses:

The Yeatman (Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia; 95 pontos)

Feitoria (André Cruz, Lisboa; 92.5), Fortaleza do Guincho (Gil Fernandes, Cascais; 90.5)

Alma (Henrique Sá Pessoa, Lisboa; 81)

Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula, Leça da Palmeira; 77.5)

Il Galo d’Oro (Benoît Sinthon, Funchal; 77).

A La Liste baseia os resultados através de uma compilação de todas as avaliações de centenas de guias e publicações, convertendo-as em um ranking.

Além da lista, a organização entrega vários prêmios temáticos, como Chef de pastelaria do ano, Inovação, Espírito comunitário, Novos talentos, ou Novo destino campeão, entregue a Portugal desta vez.

