Saiba quando o novo restaurante da Bela Gil será inaugurado

Recentemente, a chef Bela Gil anunciou que irá abrir um restaurante voltado para a gastronomia africana, com localização na capital paulista, mais especificamente na Cidade de Matarazzo.

Carregando o nome Preta Maria em homenagem à Preta Gil, sua irmã, a localidade oferecerá pratos de receitas que são bastantes tradicionais em países africanos, como na Nigéria, Angola, Moçambique, Benin e Costa do Marfim.

De acordo com o portal Exame, a abertura da casa está prevista para acontecer em abril do próximo ano, com todo um planejamento em mãos sendo realizado. O design, por exemplo, trará o conceito de ancestralidade ao ambiente.

‘’É com imensa satisfação e entusiasmo que anunciamos este futuro empreendimento gastronômico na Cidade de Matarazzo. A colaboração com Bela Gil reflete a nossa visão, que abarca os fundamentos do Complexo: regeneração, criatividade, longevidade e transformação, especialmente no campo da gastronomia. Estamos ansiosos para compartilhar os próximos passos com os amantes da culinária em São Paulo e no mundo’', disse o CEO da Mfoods, César Antonelli, uma das principais referências da cidade.

