Em uma galeria comercial perto da Avenida Paulista, há um pequeno restaurante japonês que se destaca. Ele foi classificado como o 97° melhor restaurante da América Latina pelo ranking ‘Latin America’s 50 Best Restaurants.

Selecionado pelo Guia Michelin, o cardápio tem como destaques os sushis, preparados no balcão e com várias opções de peixes: atum, enguia, ouriço-do-mar, sardinha e muito mais! A sobremesa é tão minimalista quanto o lugar, tem apenas uma opção: pudim.

No cardápio, há dois tipos de menus degustação, um apenas com itens frios, no valor de R$450,00, e outro que inclui pratos quentes, que custa R$480,00. Há também a venda de porções separadamente, 12 unidades de sushi saem a 170 reais, por exemplo.

Serviço

Onde: R. Manuel da Nóbrega, 76 - Paraíso

Informações sobre reservas: (11) 3266-3819