Em uma pequena ilha em plena Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Ocyá é um restaurante de frutos do mar que foi eleito o 96° melhor restaurante da América Latina segundo o ranking “Latin America’s 50 Best Restaurants”.

Dividido em entradas, pratos principais e sobremesas, o cardápio do Ocyá inclui diversas delícias. Para começar a refeição, tem o “Sashimi De Peixe Branco” (R$59,00) e opções na brasa, como “Pão De Alho De Camarão No Forno A Lenha” (R$47,00), “Linguiça De Peixe Artesanal Defumada” (R$42,00) e “Boleta De Polvo Cremosa E Crocante, com emulsão de goiabada” (R$58,00).

Depois, pode-se escolher entre o “Peixe Do Dia Desossado Na Brasa”, que serve duas pessoas e custa R$194,00, ou “Aquele Espaguete De Camarão Cremoso” (R$98,00) e muito mais! Há também opções para as crianças (R$48,00) e um bife ancho com arroz cremoso de tomate assado e farofa panko de manjericão (R$129,00).

Há duas opções de sobremesas, “Bolo De Coco Assado No Forno A Lenha” (R$29,00) e sorvete de chocolate com crumble de laranja assado no forno a lenha (R$32,00). Veja o cardápio completo no site.

Saiba mais sobre os melhores restaurantes da América Latina aqui.

PUBLICIDADE

Serviço

@ocya.rio

Onde: Ilha Primeira - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ

Horários de funcionamento: Segunda a sábado, a partir das 19h. Fecha aos domingos

Para mais informações sobre os restaurantes do Copacabana Palace, clique aqui.