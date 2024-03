Saiba quanto custa o melhor ovo de Páscoa ao leite em 2024

A Páscoa chegou e os supermercados já estão cheios das embalagens brilhantes que guardam os tradicionais ovos de chocolate.

Como todos os anos, o Paladar realizou uma megadegustação de ovos de Páscoa para descobrir as melhores opções do mercado. E neste ano, a 19ª edição do teste selecionou 60 amostras divididas em seis categorias: ao leite, intenso, branco, crocante, casca recheada e tendência. Ao todo, 10 marcas de cada tipo de chocolate foram testadas.

Entre as opções selecionadas, estão tanto receitas artesanais como opções fabricadas pela grande indústria. No caso do sabor mais tradicional, ao leite, a marca Ara foi a grande vencedora. Só de olhar, os jurados já ficaram impressionados com o ovo de Páscoa do confeiteiro Rodrigo Ribeiro.

Feito com bastante cacau na composição (65%), a receita faz parte da categoria dos dark milk, que são tendência. Além do sabor frutado, o chocolate agradou pela textura aveludada que derrete na boca. A opção de 250g do ovo de Páscoa está saindo por R$ 65.

Para conferir o ranking com todos os ovos de Páscoa testados pelo Paladar e avaliação dos jurados sobre os chocolates, leia a matéria completa aqui.