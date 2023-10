Saiba quem é o bartender mais influente do mundo e por quê

Renato Giovannoni, conhecido como Tato, tinha apenas 13 anos de idade quando elaborou seu primeiro coquetel. Ele relembra ao Paladar: “O barman deu as instruções: coloque gim, água tônica e limão na coqueteleira e agite com força. É claro que tudo explodiu em minhas mãos”.

Ele estava em Cariló, a 360 km de Buenos Aires, no restaurante do pai. Apesar do incidente com o gim tônica que não deu certo, ele não ficou traumatizado. Sua estreia como criador veio muito tempo depois, atrás do balcão do Gran Bar Danzón, numa época em que os drinques de discoteca eram a tendência.

Cada vez mais engajado na causa da sustentabilidade, passa parte do seu tempo no Rio, com os pés na areia. Em seu Instagram, compartilha posts espiritualizados, atua como DJ e possui um conhecimento sobre MPB que rivaliza com muitos músicos profissionais. Por conta de todas essas atividades, foi recentemente agraciado com o prêmio Roku Industry Icon pelo The World’s 50 Best Bars, uma honraria que reconhece os ícones influentes do universo das bebidas.

