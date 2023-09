Saiba quem são os brasileiros eleitos entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo

Recentemente foi ao ar no site The Best Chef a classificação anual dos 100 melhores pizzaiolos do mundo, que foram contemplatos com prêmios na categoria The Best Pizza.

Entre italianos, australianos, estadunidenses, gregos e muitos outros estão dois orgulhosos brasileiros, que ocupam a 67ª e a 79ª posição da lista. São eles Matheus Ramos (67° lugar), que comanda o QT Pizza Bar, e Dani Branca (79°) da Paestrum Fornearia.

Os dois estabelecimentos ficam no Estado de São Paulo; o de Branca na região interiorana, em Guaratinguetá, já o de Matheus no bairro dos Jardins, área central. Inclusive, o QT Pizza Bar também consta na lista das melhores pizzarias do mundo, dividindo espaço com as também brasileiras Leggera e A Pizza da Mooca.

Para conferir o ranking completo dos pizzaiolos, acesse o site oficial do The Best Chef.

Receitas testadas e aprovadas

