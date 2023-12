Saiba quem são os finalistas do Masterchef+

O MaterChef+ está prestes a chegar ao fim e na próxima terça-feira, 26, vai ao ar o última parte da temporada, onde os finalistas farão provas em dupla.

O último episódio, exibido dia 19, foi marcado por provas difíceis para os seis semifinalistas Claudio, Suyan, Cida, Maria do Carmo, Eduardo e Monica, que juntos enfrentaram um sorteio de carnes exóticas e foram desafiados a fazer um bolo recheado.

As provas foram individuais e, na primeira eles precisaram elaborar pratos com carnes incomuns: Monica ficou com o siri-mole; Eduardo com o jacaré; Suyan com o coelho; Claudio com o avestruz; Maria do Carmo com a enguia; e Cida com a rã, de acordo com o Band.com.br.

Cida, com sua rã empanada com molho de limão, e Maria do Carmo, com seus rolinhos de enguia com folhas de alface, foram os destaques da noite e subiram ao mezanino.

Já os demais participantes disputaram o desafio de eliminação. Eduardo foi muito bem avaliado pelo seu bolo recheado com frutas vermelhas e Monica agradou os jurados com o bolo de nozes.

Agora, os quatro, Cida, Maria do Carmo, Eduardo e Monica, vão competir pelo troféu do MasterChef+ no próximo episódio.