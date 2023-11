Com um preparo que pode durar até quase um dia inteiro, o barreado é um prato típico da região do Paraná, apreciado nas festividades locais. A sua origem pode ser traçada na região dos Açores, em Portugal, e hoje ocupa o cardápio das cidades costeiras do estado paranaense. A receita leva carne e bacon, cozidos com outros temperos em uma panela “selada” com a goma da farinha de mandioca. O prato também costuma ser feito fora do contato direto com o fogo, usnado uma chapa, para garantir que a cocção seja lenta e a carne desmanche na boca ao comer.

Entre os acompanhamentos clássicos estão uma camada fina de farinha de mandioca, ao lado de fatias de banana-da-terra in natura que complementam a carne caldosa, macia e condimentada do barreado. Esses acompanhamentos oferecem equilíbrio à textura da receita, que conquistou reconhecimento internacional em um ranking do site TasteAtlas. Para chegar às classificações dos pratos, a plataforma agrega as avaliações de usuários ao redor do mundo, dão notas de 1 a 5 que ao final são agregada em uma avaliação geral no site.

O barreado conquistou uma nota média de 3,9 estrelas, permitindo que o prato símbolo da culinária paranaense conquistasse o posto de terceira receita mais apreciada em uma lista dos melhores pratos com carne e bacon. A iguaria ficou na frente do cozido de carnes espanhol puchero, mas foi superada pelos rocamboles alemães e pelo hambúrguer ao estilo australiano, que arrebatou a primeira posição.

Vale notar que o barreado conquistou em 2022 o status de indicação geográfica do Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que reconhece a importância cultural do prato e o concede um selo certificador desse título.

Você pode conferir aqui uma receita testada e aprovada do barreado paranaense clássico, caso tenha ficado curioso para experimentar essa iguaria premiada.