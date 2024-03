Sal Gastronomia: o que mudou no restaurante do chef Henrique Fogaça?

A primeira casa do Sal Gastronomia em Higienópolis encerrou suas atividades em dezembro de 2023, quando o chef Henrique Fogaça optou por transferir essa unidade para o bairro Jardins.

Uma mudança notável é o tamanho do estabelecimento, que agora ocupa dois andares espaçosos e apresenta uma decoração que combina mesas clássicas, iluminação, plantas e assentos confortáveis.

Os preços do cardápio permanecem acessíveis e a qualidade da comida continua sendo descrita como “gostosa” e “bem-feita”, conforme definido pelo chef na matéria de Fernanda Meneguetti. Com tempo de sobra na cozinha, Fogaça planeja fazer alterações nos pratos clássicos e incluir inovações.

Além do menu executivo, disponível durante o horário do almoço do 12h às 15h, a possibilidade de um menu degustação também está sendo considerada pelo chef e sua equipe.

O estabelecimento está localizado na Rua Bela Cintra, número 1958, sob um condomínio residencial. Outra unidade está no Shopping Cidade Jardim. Leia o conteúdo completo para saber detalhes do novo Sal.