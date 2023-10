Salma Hayek viraliza na web ao apresentar culinária mexicana ao enteado; veja vídeo

Salma Hayek compartilhou em suas redes sociais um momento bem familiar com seu enteado Augustin James Pinault, filho do marido François-Henri Pinault com a modelo Linda Evangelista.

A atriz postou um vídeo do momento da sobremesa após um almoço em família no restaurante Jazamango, no estado de Baja Califórnia Sur, no México, onde eles estão desfrutando de alguns dias de diversão sob o calor escaldante de mais de 32 graus.

De acordo com O Fuxico, celebridade mexicana capturou a expressão do enteado de 16 anos ao experimentar uma sobremesa incrível de chocolate e morango servida em um prato feito inteiramente de chocolate. Confira:

Receitas testadas e aprovadas

