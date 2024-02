Salon du Fromage de Paris: confira os destaques do primeiro dia do evento

Os 270 stands que abordam uma ampla gama de tópicos relacionados a queijos de todas as formas já estão montados desde domingo, 25, na mais recente edição do Salon du Fromage de Paris, conforme detalhado no blog de Débora Pereira, que compareceu pessoalmente ao evento.

Segundo o relato, um dos assuntos destacados foi a caseologia, de um stand que utiliza o termo específico para ressaltar que os componentes de um queijo são igualmente cruciais e vão muito além do simples sabor.

Outro mencionado foi o dos queijos suíços, especialmente focados no livro ‘O Gruyère DOP e os grãos se amam’, que apresenta essas variações fascinantes, com explicação detalhada pelo queijeiro François Robin. O evento continuará até esta terça-feira, 27. Leia o conteúdo na íntegra.