Salon du Fromage de Paris: conheça o vencedor do concurso de queijista

O 8º concurso de queijistas, conhecido como Lyre D’Or, ocorreu no final de fevereiro no salão Salon du Fromage de Paris, com a temática voltada para esportes e queijos.

Segundo o artigo de Débora Pereira, o campeão foi Grégoire Declemy, de Amiens (norte da França) e da loja Fromagerie Planchon. Em sua apresentação, foram priorizadas porções individuais, esquematizadas com a combinação entre sabores e estética.

Os 15 participantes de diferentes regiões francesas passaram por três etapas, que incluíam montar tábuas de queijos, apresentar versões tradicionais ou clássicas e fazer lanches contendo o ingrediente.

Neste contexto, Gaëlle Poder, da loja Chez Virginie, ficou em segundo lugar, enquanto Clément Gavand, da loja Les Garçons Fromagers, conquistou a última colocação. Leia o conteúdo completo para mais detalhes.