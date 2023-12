Salpicão de peixe perfeito para o Ano Novo: aprenda receita simples

O salpicão sempre está presente nas festas de fim ano, geralmente feito com frango, o prato costuma ser muito amado, mas há outras versões dele caso você queira inovar na ceia de Ano Novo desta vez.

O costume brasileiro é preparar salpicão com frango, batata, maçã e molho com maionese e azeite. Mas por toda a América Latina e também na Espanha, esse prato é uma combinação de ingredientes variados.

Salpicão de peixe é uma inspiração da cozinha mexicana e combina avocado, cebola roxa e pimenta vermelha fresca. Todos esses ingredientes juntos fazem uma explosão de sabores que é mais do que bem-vinda no réveillon.

Mas é importante destacar que o sucesso do prato vai depender também do tempero do peixe e do tempo de forno. Portanto, a dica é tomar cuidado para não ressecar. Veja a receita completa aqui.