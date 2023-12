Salpicão para o Ano Novo: veja como uma receita simples pode brilhar na sua ceia

Como tradição nas festas de final de ano ao redor do mundo, alguns pratos simplesmente são clássicos nas ceias. As frutas vão super bem em preparos da mesa principal, assim como o tender e outras carnes saborosas.

Unindo os dois, chegamos na receita de um salpicão de tender com abacaxi. Apesar de conter complementos comuns dessa época, a mistura pode render até 46 porções e servir toda a família.

Além disso, ingredientes como mel e mostarda, na elaboração, podem fazer a diferença no resultado. Essas são parte das dicas do passo a passo, que, apesar da facilidade, requer tempo para a produção. Clique aqui para ver a receita completa.

Uma das vantagens é poder ir além com o acréscimo de outros acompanhamentos. No entanto, a recomendação é que a uva-passa não faça parte do preparo, porque pode adoçar de forma excessiva o prato.