Sam Smith vai ao McDonald’s da Avenida Paulista após show no Lollapalooza; veja vídeo

No domingo, 24, o cantor britânico Sam Smith foi visto em uma unidade do McDonald’s na Avenida Paulista após se apresentar para centenas de pessoas no último dia do festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo.

Nas redes sociais, circula um vídeo do músico na rede de fast food conversando com outras pessoas e um funcionário do local.

“Daí você pensa Sam Smith está hospedado no Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals... O cara saiu de Londres pra vim comer no Mc Donald’s depois do festival, eu estou em choque”, escreveu um internauta ao compartilhar a gravação.

Ele já esteve no Brasil em outras duas ocasiões, a primeira foi em 2015 para uma apresentação no Rock In Rio, já a segunda aconteceu em 2019, também para um show no Lollapalooza.

Veja o vídeo: