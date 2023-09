São Paulo: Vila Mariana recebe festival de comida gigante com entrada gratuita

Em 2023, o famoso bairro da Vila Mariana completa 128 anos de fundação e, para celebrar, recebe neste domingo (03) o Big Food Festival na Praça Rosa Alves da Silva até às 21h. O evento tem entrada gratuita e livre para todos os públicos - inclusive os pets.

O evento organizado pelo espaço ‘As Meninas Feiras e Eventos’ traz um cardápio repleto de pratos gigantes, como pastéis, churros, hambúrgueres, coxinhas (com destaque para a maior já feita no mundo, que também marca presença), yakissobas, churrascos, entre muitos outros alimentos disponíveis em tamanhos grandes e convencionais.

As bebidas também estão disponíveis em versões gigantes, e entre elas estão pouco mais de 70 coquetéis, cervejas artesanais e cafés.

Além de todos os itens gastronômicos, a edição especial do festival para o aniversário da Vila Mariana também traz atrações musicais com os shows ao vivo das bandas Manchester Oasis Cover, Pompeia Confraria do Rock, Legião Cover - SP e o DJ Dinho Garcia, segundo informações do Jornal de Jundiaí.