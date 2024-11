Saquê infusionado: como é feito e onde experimentar

O DAIGUINJO é o suprassumo da arte do saquê. Usa arroz polido até que sobre 50% do grão ou menos. Além de arroz, água e kohi, leva álcool etílico. Tem aroma frutado complexo e é fácil de tomar.O JUNMAI DAIGUINJO é o tipo mais fino de saquê:usa-se não mais que 50% do grão de arroz. Não leva álcool adicional, apenas água e koji (mofo). Tem aroma intenso e cor cristalina.O GUINJO usa apenas grãos selecionados de arroz, polidos até 60% e uma dose extra de álcool. É fermantado em temperaturas um pouco mais altas e costuma ter intenso aroma frutado e floral. OJUNMAI GUINJO entra na categoria dos saquês mais refinados. O arroz é menos polido - usa-se até 60% do grão. E como todos os junmais, não leva álcool extra. OHONJOZO é mais simples, porém mais aromático. Usa um pouco de álcool adicionado. Tem uma subclasse, tokobetsu, que indica que é um saquê mais especial, por usar um tipo específico de arroz, que pode ser mais polido do que o 70% da categoria. OJUNMAI é feito sem adição de álcool, é mais simples que os guinjos descritos (e geralmente mais barato). Ainda assim, é considerado premium, pois usa só 70% dos grãos de arroz. OFUTSUSHU é o saquê mais comum, com álcool adicionado e arroz não selecionado. Às vezes tem até açúcar. É muito usado para cozinhar. Foto: Isaac Brekken/The New York Times