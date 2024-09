Especialista revela como aproveitar todos os benefícios da sardinha

Na receita do chef Jefferson Rueda, disponha o tomate no prato e, por cima, as sardinhas. Decore com os talos de ciboulette, as flores e os brotos. Tempere com a flor de sal. Finalize com as raspas de limão-siciliano. Regue com azeite e sirva. Use tomates bons para saladas.Veja como fazer passo a passo. Foto: Taisa Sganzerla/Estadão