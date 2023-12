Segredo do nhoque perfeito: descubra qual é o ingrediente essencial

O nhoque é um prato típico da culinária italiana muito popular no Brasil e fácil de fazer. Mas até mesmo os pratos mais simples podem gerar dúvidas e vale a pena conferir todos os segredos para preparar uma massa levinha.

Ao Paladar, a pastaia Joyce Bergamasco explicou mais sobre nhoque e tirou dúvidas sobre os ingredientes necessários para o preparo da massa.

O nhoque pode ser feito de várias formas e ingredientes, mas a base dele sempre será a batata em seus mais variados tipos - inglesa e asterix, batata-doce roxa e laranja - ou opções como mandioquinha, beterraba e banana-da-terra.

O que difere cada um dos ingredientes é a quantidade de água que possuem, o que requer diferentes tipos de cozimento.

As que possuem mais umidade - batata inglesa, batata asterix, mandioquinha, batata-doce laranja e beterraba - devem ser feitas no forno, já as mais sequinhas - batata asterix e batata-doce roxa, podem ser preparadas no vapor.

Para saber mais dicas sobre o preparo do nhoque perfeito, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

