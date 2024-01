Seis lugares para tomar café da manhã no Rio

Uma das cidades mais visitadas do Brasil na época de férias é o Rio de Janeiro. Com praia e temperaturas altas, a cidade maravilhosa costuma atrair turistas todos os anos.

Para quem está visitando o local, uma das melhores experiências é fazer refeições em lugares especiais e o café da manhã não fica de fora desta lista. Por sorte, o Rio de Janeiro é um desses lugares que oferecem cafés da manhã para todos os gostos.

A seguir, confira seis opções para tomar um bom café da manhã na cidade:

Fasano Caffé

O café do hotel Fasano, localizado na praia de Ipanema, abre também para quem não está hospedado no lugar. O menu no estilo bufê inclui, além de pães, iogurte, frutas e bolos e novidades como o ‘cruffin’, mistura de croissant e muffin, bostok e o bombolone. Também há opções para pedir à la carte, como waffles, panquecas e tapiocas.

Bistrô da Casa

A mansão do período colonial oferece uma experiência de brunch que é sucesso aos finais de semana e feriados. Entre os combos, se destaca o Embaúba com cesta de pães, geleia da casa, três tipos de queijo (Canastra, Minas e prato), peito de peru, presunto, ovos mexidos, iogurte, salada de frutas, suco do dia e café ou chá.

arp bar

Com uma bela vista, o arp bar fica no Arpoador e tem mesas mais concorridas durante todo dia, principalmente as que ficam de frente pro mar e para o Morro Dois Irmãos. No café da manhã - servido até 12h -, as estrelas são os combos de café da manhã, na versão normal, com café, chá, chocolate quente, suco do dia, pães, queijo, presunto, ovos, frutas, granola, geleia e quitanda do dia. Há também uma versão vegana, que tem, além das bebidas acima, homus, queijo de castanha, berinjela cremosa, cogumelos, legumes, frutas, iogurte de coco, granola, melaço e cookie.

TAPÍ

Com seis lojas espalhadas pela cidade, a especialidade do lugar é a tapioca com recheios diversos (20 no total). Além das tapiocas, o menu tem delícias como açaí, sucos naturais, cafés quentes e gelados, além de produtos feitos com mandioca, como o bolo de tapioca com coco.

The Slow Bakery

Localizado no Jardim Botânico, o The Slow Bakery possui um cardápio sazonal e utiliza produtos orgânicos e frescos em suas preparações. Entre as opções para o café da manhã estão tartines, sanduíches, saladas e sucos. O destaque vai também para os cafés com vários métodos de preparo.

Talho Capixaba

O Talho Capixaba também fica localizado no bairro de Ipanema e chama atenção pelas mesinhas dispostas na calçada. O lugar oferece algumas opções de combos de café da manhã como o Talho da Fazenda, que inclui pão artesanal, duas fatias 9 grãos, mel, geleia, manteiga, queijo minas, presunto royale, ovo mexido, porção de mamão, bolo do dia, duas bebidas quentes e dois sucos diversos.

Para saber mais detalhes como endereço, preço e como chegar nos restaurantes, leia a matéria completa.