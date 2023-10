Selena + Chef: Tudo o que se sabe sobre a nova temporada do reality culinário da cantora

Nas quatro primeiras temporadas da série de culinária Selena + Chef, Selena Gomez trouxe fãs para dentro de sua casa e os ajudou a adquirir algumas habilidades na cozinha. Agora, a atriz e cantora convidará novos chefs para sua casa, desta vez para ajudar a preparar uma variedade de pratos para Selena + Chef: Home for the Holidays on Food Network (Selena + Chef: Em Casa para as Festas no Food Network, em tradução livre) . As informações são da Billboard.

A série especial mostrará Selena com chefs famosos como Eric Adjepong, Alex Guarnaschelli, Michael Symon e Claudette Zepeda. Eles vão ajudá-la a aprimorar suas habilidades culinárias a tempo das férias, para que ela possa criar refeições para compartilhe com seus amigos e familiares.

“As férias sempre significaram muito para mim”, disse Gomez em comunicado sobre a nova edição da série de culinária. “Foi uma honra ter esses chefs incríveis em minha cozinha para apresentar algumas de suas comidas favoritas e o que torna as férias especiais para eles.”

A partir de 30 de novembro, a série estará disponível no Food Network e também no HBO Max.

Receitas testadas e aprovadas

