Self-service de ovo de Páscoa? Conheça a novidade que está bombando nas redes sociais

A Páscoa tradicionalmente traz consigo uma variedade de ovos de chocolate, tanto os comercializados nos mercados quanto os artesanais, incluindo opções que podem ser apreciadas com colher. No entanto, a novidade que ganhou destaque nas redes sociais foi o serviço de self-service oferecido pelo The Best Açaí.

Esta proposta foi especialmente pensada para a temporada, onde uma casca de chocolate produzida pela própria casa serve como recipiente para ser recheada com acompanhamentos.

Os clientes têm à disposição uma variedade de sabores de sorvete e açaí, além de uma ampla seleção de acompanhamentos, permitindo que cada pessoa monte o seu ovo de acordo com suas preferências. Essa novidade tem despertado a curiosidade de muitos.

O The Best Açaí possui lojas distribuídas por 10 estados do Brasil, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, em diversas cidades, cujas localizações podem ser consultadas no site oficial.