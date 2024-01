Será que seu freezer descongelou sem você saber? Veja como identificar

Viajar com a família e os amigos é uma das melhores formas de se fechar o ano. Na organização das suas férias, você deve incluir um tempo para cuidar da preservação dos alimentos que você vai deixar em casa. Além de se certificar que você deixou a geladeira e o congelador fechados e possivelmente ligados no modo “férias”, visando a economia de energia, também sendo necessário se atentar ao descongelamento do freezer.

Com as quedas de energia comuns nessa época, devido à grande incidência de chuvas de verão, somado ao fato de que as quedas energia duram mais tempo que o limite permitido pela Aneel (segundo estudo do Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor), os congeladores se mostram vulneráveis, e pode ser difícil identificar se eles descongelaram em algum momento, caso tenham retomado o funcionamento.

Para identificar o problema, a chef Luciana Bonometti compartilhou um vídeo em suas redes sociais com uma dica de ouro de como saber se o freezer descongelou.

Na publicação, ela conta que você pode congelar um pouco de água em um copo e colocar alguns feijões por cima. Caso você volte da viagem e os feijões não estejam mais por cima do gelo, significa que o seu freezer descongelou em algum momento, o que os alimentos contidos nele podem ter estragado. Veja o vídeo:

Guia dos congelados

Se você quiser saber tudo sobre como utilizar o seu congelador com qualidade e segurança, você pode conferir aqui o nosso Guia dos congelados, elaborado com a ajuda de um especialista.